RFEF оставила дисквалификацию Серхио Рамоса в силе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила апелляцию "Реала" на удаление защитника Серхио Рамоса, который получил две желтые карточки в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (3:0). Капитан мадридцев получил второе предупреждение на 92-й минуте встречи, нарушив правила на Борхе Валье.

Руководство "Королевского клуба" пыталось оспорить удаление, утверждая, что фол Рамоса был неумышленным. RFEF посчитала, что арбитр встречи Хосе Луис Гонсалес Гонсалес принял правильное решение.

В результате решения федерации Рамос пропустит матч 2-го тура ла лиги против "Валенсии". Встреча состоится 27 августа в Мадриде, начало игры - 23.15 по московскому времени.