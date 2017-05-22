Рейес покинул "Эспаньол". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:03 | ФУТБОЛ — Испания

Рейес покинул "Эспаньол"

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"Эспаньол" объявил об уходе из клуба полузащитника Хосе Антонио Рейеса. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний испанец не выполнил требование, чтобы его контракт был автоматически продлен, поэтому его карьера в стане сине-белых завершена. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Рейес в июле прошлого года перебрался в "Эспаньол" из "Севильи".

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