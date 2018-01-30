Рейес перешел в клуб ла лиги 2

Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес подписал контракт с "Кордовой", сообщает официальный сайт клуба. 34-летний хавбек в первой половине сезона оставался свободным агентом.

Ранее он защищал цвета "Севильи", "Арсенала", "Реала", "Атлетико", "Бенфики", а сезон-2016/17 провел в "Эспаньоле". Он выигрывал чемпионаты, Кубки и Суперкубки Испании и Англии, а также Кубок португальской лиги, Суперкубок Европы и четыре Лиги Европы (одну - в составе "Атлетико" и три подряд - с "Севильей"). В сборной Испаании он отыграл 21 матч и забил 4 мяча.