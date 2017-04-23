Рекордный гол Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом"

"Реал" на своем поле в матче 33-го тура чемпионата Испании уступил "Барселоне" (2:3).

До перерыва команды обменялись голами: на забитый мяч Каземиру ответил Лионель Месси, которому Марселу​ еще при счете 0:0 разбил губу.

Во втором тайме Иван Ракитич вывел каталонцев вперед, после удаления Серхио Рамоса за фол на Месси Хамес Родригес счет сравнял, но уже в добавленное время 500-й гол Месси за каталонскую команду принес "Барсе" победу.

За счет этой победы "Барселона" обошла "Реал" (у команд по 75 очков) и вышла на первое место в ла лиге, но у мадридцев есть игра в запасе.

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33-й тур

"Реал" – "Барселона" – 2:3 (1:1)

Голы: Каземиру, 28 (1:0). Месси, 33 (1:1). Ракитич, 73 (1:2). Родригес, 86 (2:2). Месси, 90+2 (2:3).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Родригес, 82), Криштиану Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Пако Алькасер (Андре Гомиш, 70).

Предупреждения: Каземиру, 12. Юмтити, 39. Ковачич, 81. Месси, 90+3.

Удаление: Серхио Рамос, 77.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

23 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"