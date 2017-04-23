Рекордный гол Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом"

"Реал" на своем поле в матче 33-го тура чемпионата Испании уступил "Барселоне" (2:3).
До перерыва команды обменялись голами: на забитый мяч Каземиру ответил Лионель Месси, которому Марселу еще при счете 0:0 разбил губу.
Во втором тайме Иван Ракитич вывел каталонцев вперед, после удаления Серхио Рамоса за фол на Месси Хамес Родригес счет сравнял, но уже в добавленное время 500-й гол Месси за каталонскую команду принес "Барсе" победу.
За счет этой победы "Барселона" обошла "Реал" (у команд по 75 очков) и вышла на первое место в ла лиге, но у мадридцев есть игра в запасе.
Чемпионат Испании
Ла лига
33-й тур
"Реал" – "Барселона" – 2:3 (1:1)
Голы: Каземиру, 28 (1:0). Месси, 33 (1:1). Ракитич, 73 (1:2). Родригес, 86 (2:2). Месси, 90+2 (2:3).
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Родригес, 82), Криштиану Роналду.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Пако Алькасер (Андре Гомиш, 70).
Предупреждения: Каземиру, 12. Юмтити, 39. Ковачич, 81. Месси, 90+3.
Удаление: Серхио Рамос, 77.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
23 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Bog standard: 500th goal for Barcelona by #Messi wins #ElClasico in last minute.pic.twitter.com/kqqAGNaXnh– Nick Harris (@sportingintel) 23 апреля 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
Flamenco
БАРСЕЛОНА БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ!!! похоже реал как ФАНЕРА пролетел над Парижем...
00:30
Pablo_75
zamzam85 ________ Согласен, а у Юве влетело всё. Кьеллини бьёт оттуда, откуда вообще толком головой не бьют - мяч по штанге закатывается в ворота... Это судьба...
00:19
zamzam85
Pablo_75 с Ювентусом просто не залетело, 1 бы зашел и понеслась, тот же Месси должен был решать там бил метров с 10 мимо. в первом матче Иньеста Суарес, чудом не залетело
00:17
Pablo_75
LVA1, да, если вдуматься, Реал таки проиграл "по-бразильски". То есть при 2:2 ему ничего было не надо, это по потерянным 6 очков преимущество, это чемпионство на 99%. И однако бегали вперёд, в меньшинстве! и так, что у Барсы в контратаках аж численный перевес был. Действительно, очень зрелищный матч, очень удачное классико. Ну а у нас, каталонцев, появился свет в конце тоннеля - МОЖНО с топовыми командами играть в нашем любимом стиле и побеждать.
00:16
Гинер все продал, но уже дороже
Ну что тут сказать? Бу-га-га!
00:13
LVA1
Pablo_75, плюс Пепе и Варан вроде вернутся к полуфиналам. Сейчас все очень быстро переворачивается в плане расстановки сил, в чемпионатах, в ЛЧ, в борьбе за ЗМ и тд.
00:09
LVA1
Pablo_75, надеюсь, что ты ошибаешься. Нынешний розыгрыш ЛЧ особенный. И по такому случаю жду 2ую победу подряд наконец-таки.
00:08
Pablo_75
LVA1 ___ Да, похоже, Юве на 80% победитель ЛЧ. А Реал не факт что даже соседей пройдёт.
00:07
LVA1
Pablo_75, сильнее и стиль игры другой. Реал и Барса взаимно подходят другу другу по стилю игры, Первый играет на скорости и фланги слишком растягиваются, остается много свободных зон, где Барса может комбинировать. И наоборот, Реал легко может убегать в контратаку. У Реала же защиты нет еще с игры Атлетико. Рамоса защитником не считаю.
00:05
Adios Amigos R...
Всё гениальное просто.
00:04
джо
Великолепный матч.Играли в открытый футбол.Если бы не Навас и Тер Штеген счет бы мог быть 7-7.Месси -гений! На грубость ответил игрой.
00:03
Pablo_75
Честно говоря, сегодняшней игрой Барсы поражён. Это ровно то, чего так не хватало в последние года два-три. По-настоящему комбинационной игры, фирменной каталонской, которая позволяет разрывать оборону противника. Сегодня оба гола Месси - из этого разряда, и ещё было несколько подобных прекрасных комбинаций. Что ж с Ювентусом-то этого не было? Неужели у него оборона настолько сильнее чем у Реала?
00:03
LVA1
Лионель МЕССИ, отскочил.
00:02
resifi
Это просто что-то космическое было сегодня вечером!!! Когда же наши команды начнут так играть???
00:02
Лионель МЕССИ
Утритесь, чё. Всё по делу, всё читалось.
00:01
alik64
Признаться, не верил в победу Барсы, даже на ничью не рассчитывал, таким накануне был мощным Реал и такой разобранной Барса. Но классико это особый дух противостояния между двумя сильнейшими командами мира. Ракитич реабилитировался за все невнятные игры. Ну а Месси - король футбола. Да, и вратари оба молодцы.
00:00
LVA1
Ничего-ничего, мертвая Барса еще потеряет очков, как и Реал. Месси никакого ЗМ не получит, себя настоящего уже показал против Ювентуса. А тут Реал скорее сам нарвался. Надо было закрываться, а не бежать без защиты побеждать. Напоролись на свою же фишку.
23:58 23 апреля
Thomas_Boy
И ишо: Тиночка, не слушай этих фанатов, не надо нам гейропейского футболу. Ты лучше еще одну серию "Охотников за караванами" прокрути!
23:57 23 апреля
Бен Ричардс
Конечно это гигантский минус в работе МАТЧ ТВ, что наши любители футбола лишены возможности увидеть один из лучших матчей года! Не верю, что нельзя было организовать эту трансляцию, кто-то мог подождать с покупкой очередной яхты.
23:55 23 апреля
эстонский армеец
Месси могуч!!! Проехал по "Реалу" как танк!!!
23:54 23 апреля
Thomas_Boy
Умыли напоследок "Реал". Молодцы!
23:53 23 апреля
Солёный
Кто видел матч подтвердят, что чухонцы на победу не наиграли... фарт/игра -99/1... Мадрид все равно чемпион... матч напромнил прошлогодний в Каталонии - там Реал выиграл у чемпиона, здесь чухонцы... ))))
23:53 23 апреля
asid77
ПОСМОТРЕЛ МАТЧ И КОМЕНТАРИИ ПОСЛЕ ИГР НАШИХ ТРЕНЕРОВ ЧТО СУДЬЯ СЛОМАЛ ИГРУ КАК МОЖНО СЛОМАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ
23:52 23 апреля
Bombardir
Месси--красава!!! Лучший!!!
23:51 23 апреля
Бен Ричардс
Rustamishe1981 Не могу не согласиться. Такой футбол - это какая-то завораживающая магия, волшебство, игра которая полностью захватывает до дрожи. Потясающе!! Но, все-таки, как они это умеют делать?!
23:50 23 апреля
fonkom
Супер!!! Месси!!! Интересно, Рамоса за аплодисменты дисквалифицируют, как Нейиара?
23:50 23 апреля
zamzam85
Золотой мяч у Месси, вне зависимости от результатов Барсы. 3 игрока Реала Марсело, Каземиро и Рамос на нем заработали красные карточки, плюс 2 гола, один из них на 93 минуте. О чем тут говорить)
23:49 23 апреля
tolkopositiv
Крутое класико! На фоне Лео остальные смотрелись шпаной. Лучший футболист всех времён и народов!
23:47 23 апреля
Byram
Что тут скажешь? ВЕЛИКИЙ!
23:47 23 апреля
Angeldust
А Криштина пусть кладет голы в купленных матчах ЛЧ. В матче с великими у него не встает.
23:46 23 апреля