Рекордный гол Месси помог "Барселоне" разгромить "Сельту"

"Барселона" разгромила "Сельту" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Дублем отметился Лионель Месси, который вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира, а также по мячу забили Луис Суарес, Иван Ракитич и Жорди Альба.

В первой встрече была зафиксирована ничья. Соперник по четвертьфиналу определится с помощью жеребьевки.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Барселона" - "Сельта" - 5:0 (4:0)

Голы: Месси, 13 (1:0). Месси, 15 (2:0). Жорди Альба, 28 (3:0). Луис Суарес, 31 (4:0). Ракитич, 87 (5:0).

"Барселона": Силлессен, Пике (Фермален, 46), Маскерано, Жорди Альба, Семеду, Иньеста (Арнаис, 63), Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Месси (Дембеле, 59), Луис Суарес.

"Сельта": Альварес, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Радойя, 46), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Мендес, 57), Аспас (М.Гомес, 46), Эмре Мор.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

11 января. Барселона. Стадион "Камп Ноу". 59009 зрителей.