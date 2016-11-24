"Реалу" разрешат покупать игроков уже этой зимой?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет свое решение в отношении "Реала" в районе 15 декабря, информирует mundodeportivo.com. Напомним, что клуб подал апелляцию на решение ФИФА о запрете покупать новых игроков до зимы 2018 года. "Королевский клуб" наказан за нарушения при подписании молодых футболистов.

Отмечается, что решение может быть любым: "Реалу" могут разрешить трансферы уже этой зимой либо сохранить в силе прежнее постановление. Стоит добавить, что мадридцы достигли соглашения с ФИФА о том, что окончательное решение будет принимать единственный судья, а не трое (по одному с каждой вовлеченной в процесс стороны), как это происходит обычно.