"Реал" - "Жирона": Кроос и Варан - в запасе, Думбья сыграет с первых минут

Стали известны составы "Реала" и "Жироны" на матч 1/4 финала Кубка Испании. Рафаэль Варан и Тони Кроос остались в запасе мадридцев. В атаке "Жироны" появится бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья.
"Реал": Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Модрич, Себальос, Винисиус, Бензема, Васкес.
Запасные - Л. Зидан, Варан, Кроос, Льоренте, Браим, Иско, Регилон.
"Жирона": Ирайсос, Рамальо, Алькала, Гранелл, Борха Гарсия, Дуглас Луис, Рауль Карнеро, Хуанпе, Лосано, Муньеса, Думбья.
Запасные - Боно, Бернардо, Стуани, Пере Понс, Порту, Валери, Паик.
"Реал" - "Жирона": Кубок Испании, 1/4 финала, 24 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.30 (время московское)
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