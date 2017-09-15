"Реал" заработал около 670 миллионов евро в сезоне-2016/17

"Реал" на официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2016/17. В прошлом году клуб заработал 674,6 миллиона евро. В предыдущем году эта сумма составила 620,1 миллиона.

Отмечается, что чистая прибыть после уплаты налогов составила 21,4 миллиона евро, чистый капитал – 463,5, а остаток денежных средств – 178. Чистый долг мадридцев остался на отрицательном уровне в размере 10,3 миллиона.

Напомним, что в сезоне-2016/17 "Реал" стал победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.