"Реал" запретил Бэйлу играть в футбол у себя дома

Руководство "Реала" запретило нападающему Гарету Бэйлу играть в футбол у себя дома, утверждает The Sun. Недавно валлиец в саду возле своего дома построил небольшой стадион, чтобы на нем играть с друзьями в свободное время, но клуб запретил форварду принимать участие в подобных матчах.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в случае получения травмы игроком в таких условиях клубная страховка не возместит мадридцам ущерба. Напомним, что после перехода в "Реал" в 2013 году Бэйл получил порядка 20 различных повреждений.