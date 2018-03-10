"Реал" заинтересован в переходе 21-летнего вратаря "Хайдука"

Вратарь "Хайдука" Карло Летица может перейти в "Реал". По данным Marca, мадридцы уже контактировали как с хорватским клубом, так и с 21-летним голкипером. В "Реале" считают, что Летица, рост которого 202 см, должен стать идеальным дополнением к Кейлору Навасу.

Сообщается, что Летица должен стать альтернативой голкиперу "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, которым "Реал" интересовался зимой. Напомним, 23-летний Аррисабалага принял решение остаться в баскском клубе, подписав новый долгосрочный контракт.

Летица в нынешнем сезоне провел 10 матчей за "Хайдук", в которых пропустил 2 гола. Восемь встреч он отыграл на ноль.