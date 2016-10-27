00:01 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" забил семь мячей клубу "Культураль Леонеса"

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"Реал" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании со счетом 7:1 в гостях разгромил команду "Культураль Леонеса". Ответный матч состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 30 ноября.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

"Культураль Леонеса" – "Реал" – 1:7 (0:2)

Голы: Зейверлон, 6 – в свои ворота (0:1). Асенсио, 32 (0:2). Мората, 46 (0:3). Асенсио, 53 (0:4). Мората, 55 (0:5). Начо, 68 (0:6). Бенха, 84 (1:6). Диас, 90+2 (1:7).

Судья: Трухильо Суарес (Испания).

26 октября. Леон. Стадион "Reino de Leon".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

У Леомессы есть неплохие шансы поквитаться в ответной встрече.

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