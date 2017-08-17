"Реал" забил два гола "Барселоне" и выиграл Суперкубок Испании

"Реал" переиграл "Барселону" в ответном матче за Суперкубок Испании. Уже на 4-й минуте встречи Марко Асенсио сумасшедшим голом с 30 метров открыл счет, а в концовке первого тайма Карим Бензема удвоил преимущество мадридцев. Вторая половина встречи прошла в борьбе, но обошлась без голов, и фанатам могла запомниться лишь издевательским приемом Серхио Рамоса против Лионеля Месси.
В первом матче "Реал" также одеражл победу со счетом 3:1.
Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании в 10-й раз в своей истории.
Суперкубок Испании
"Реал" - "Барселона" - 2:0 (2:0)
Голы: Асенсио, 4 (1:0). Бензема, 39 (2:0).
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Ковачич (Каземиру, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Васкес, Бензема, Асенсио (Эрнандез, 75).
"Барселона": тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Юмтити, Маскерано, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомиш (Деулофеу, 72), Жорди Альба (Динь, 78), Л.Суарес, Месси.
Предупреждения: Л.Суарес, 89. Маскерано, 90+3.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
16 августа. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Marco Asensio Goal Against Barcelona pic.twitter.com/YCP9UDpoBI– Youngsinatra954 (@Youngsinatra954) 16 августа 2017 г.
Video Highlights of BENZEMA Goal : 🔥🔥🔥🥊#BARCA 0-2 #RealMadrid (GOAL) #ElClasico– Sports News! (@SportLightHQ) 16 августа 2017 г.
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ATA
Боярский это всегда ошибка
02:39
Zello
Я до последнего верил что Боярский окажется прав. Но Д'Артаньян ошибся
02:07
Slim Taller
Полурезервным составом и без особого сопротивления.Черданцев реально достал своим нытьём про три подряд победы в Кубке Чемпионов.Раз пять за матч талдычил одно и тоже.И про миллионные зарплаты.Я уже думал,что про ипотеку начнёт вещать.
01:54
KGAM
Браво "Реал". Спокойно на классе без шансов для противника. И даже без лидеров.
01:52