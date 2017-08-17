"Реал" забил два гола "Барселоне" и выиграл Суперкубок Испании

"Реал" переиграл "Барселону" в ответном матче за Суперкубок Испании. Уже на 4-й минуте встречи Марко Асенсио сумасшедшим голом с 30 метров открыл счет, а в концовке первого тайма Карим Бензема удвоил преимущество мадридцев. Вторая половина встречи прошла в борьбе, но обошлась без голов, и фанатам могла запомниться лишь издевательским приемом Серхио Рамоса против Лионеля Месси.

В первом матче "Реал" также одеражл победу со счетом 3:1.

Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании в 10-й раз в своей истории.

Суперкубок Испании

"Реал" - "Барселона" - 2:0 (2:0)

Голы: Асенсио, 4 (1:0). Бензема, 39 (2:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Ковачич (Каземиру, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Васкес, Бензема, Асенсио (Эрнандез, 75).

"Барселона": тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Юмтити, Маскерано, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомиш (Деулофеу, 72), Жорди Альба (Динь, 78), Л.Суарес, Месси.

Предупреждения: Л.Суарес, 89. Маскерано, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

16 августа. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"