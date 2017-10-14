"Реал" - явный фаворит матча с "Хетафе" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Реалом". Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Хетафе" - "Реал"

Прогноз Winline – П1 8.56 – Н 5.73 – П2 1.29

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Хетафе" - "Реал".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Хетафе": Гуайта - Дамиан Суарес, Кала, Даконам, Антунеш - Бергара, Арамбарри - Хименес, Фажр, Ндиай - Молина.

"Реал": Касилья - Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу - Васкес, Себальос, Льоренте, Асенсио - Бензема, Криштиану Роналду.

ПОТЕРИ: Горосито, Йода, Сибасаки, Пачеко (все - травма) - Тео Эрнандез, Карвахаль, Ковачич (все - травма).