16:22 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" выступил с заявлением в связи с оскорблениями болельщиков "Севильи" в адрес Рамоса

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"Реал" на своем официальном сайте выразил поддержку капитану команды Серхио Рамосу в связи с оскорблениями, которым защитник подвергся во время ответной игры Кубка Испании от болельщиков "Севильи" (3:1). Напомним, что фанаты коллектива из Андалусии оскорбляли родственников игрока мадридцев, а также желали смерти воспитаннику своего клуба. В связи с этим "Севилье" грозят штрафные санкции.

В своем заявлении "Реал" сообщил о готовности сотрудничества с другими клубами в борьбе по искоренению насилия на стадионах. "Королевский клуб" присоединился к "Севилье", которая в преддверии домашнего матча в 18-м туре чемпионата Испании против "Реала" призвала воздержаться от нетерпимости.

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Материалы REN-TV

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