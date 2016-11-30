"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании, сын Зидана забил, Черышев сыграл за "Вильярреал"

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" на своем поле разгромил "Культураль Леонесу" – 6:1. Дублем отметился Мариано Диас, еще один гол забил вышедший на замену старший сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана Энцо. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 7:1 в пользу "Королевского клуба", прошедшего в следующий раунд.

"Вильярреал" в первом матче на выезде обыграл "Толедо" (3:0). Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе гостей, но результативными действиями не отметился и был заменен в перерыве. Ответный поединок состоится 20 декабря.

"Севилья" также в гостях разгромила "Форментеру" – 5:1. Хет-трик оформил Хоакин Корреа, дублем отметился Виссам Бен Еддер. Ответная игра состоится 21 декабря.

Кубок Испании

1/16 финала

Первые матчи

"Толедо" – "Вильярреал" – 0:3 (0:2)

Голы: Адриан Хименес, 15 – в свои ворота (0:1). Бакамбу, 20 (0:2). Самуэль Кастильехо, 81 (0:3).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Рукавина, Хосе Анхель, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Хонатан дос Сантос, Тригерос, Эрнандес, Бакамбу (Борре, 83. Сансоне, 71), Черышев (Самуэль Кастильехо, 46).

"Форментера" – "Севилья" – 1:5 (1:4)

Голы: Бен Еддер, 1 – с пенальти (0:1). Корреа, 15 (0:2). Габриэль Гомес, 26 (1:2). Корреа, 29 (1:3). Корреа, 43 (1:4). Бен Еддер, 74 – с пенальти (1:5).

"Севилья": Сиригу, Каррису (Вьетто, 87), Колодзейчак, Диего Гонсалес, Кармона (Борха Лассо, 80), Иборра, Гансу, Кийотаке, Корреа, Краневиттер, Бен Еддер.

Ответный матч

"Реал" – "Культураль Леонеса" – 6:1 (3:1)

Голы: Диас, 1 (1:0). Родригес, 23 (2:0). Диас, 42 (3:0). Ерай Гонсалес, 45 (3:1). Энцо Зидан, 63 (4:1). Диас, 87 (5:1). Сесар Моргадо, 90 - в свои ворота (6:1).

"Реал": Касилья (Яньес, 76), Пепе, Начо, Карвахаль (Варан, 46), Техеро, Родригес, Иско (Энцо Зидан, 46), Каземиру, Эдегор, Асенсио, Диас.

Первый матч – 7:1.