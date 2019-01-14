"Реал" вырвал победу у "Бетиса" и обошел "Алавес"

"Реал" на выезде обыграл "Бетис" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1. Счет на 13-й минуте открыл полузащитник мадридцев Лука Модрич. Во втором тайме севильцы отыгрались усилиями Серхио Каналеса. Победу "Королевскому клубу" принес хавбек Даниэль Себальос, забив гол на 88-й минуте.

"Реал" за счет победы обошел "Алавес" в турнирной таблице. Команда занимает 4-е место с 33-мя очками.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Бетис" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Модрич, 13 (0:1). Каналес, 67 (1:1). Себальос, 88 (1:2).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Манди, Бартра, Франсис Герреро (Тельо, 67), Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Гуардадо (Будебуз, 85), Хоакин, Санабрия (Лорен Морон, 88), Каналес.

"Реал": Навас, Серхио Рамос, Варан, Начо, Карвахаль, Каземиру, Модрич, Вальверде (Диас, 82), Регилон (Себальос, 74), Винисиус Жуниор, Бензема (Гонсалес Перес, 46).

Предупреждения: Гуардадо, 4. Модрич, 35. Серхио Рамос, 42. Вальверде, 62. Виллиам Карвалью, 86.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

13 января. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".