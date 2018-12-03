"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента "Барселоны" Нуньеса

"Реал" на своем официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента "Барселоны" Хосепа Луиса Нуньеса. Он скончался в возрасте 87 лет.

- "Реал" оплакивает смерть Хосепа Луиса Нуньеса, который был президентом "Барселоны" с 1978 по 2000 год, - говорится в заявлении. - Клуб хочет выразить соболезнования его семье, друзьям, "Барселоне" и ее болельщикам.

За время правления Нуньеса "Барселона" выиграла семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков Испании, а в 1992 году победила в последнем розыгрыше Кубка чемпионов до его преобразования в Лигу чемпионов.

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