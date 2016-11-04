"Реал" выплатит Мадриду 20 миллионов евро за незаконную господдержку

"Реал" выплатит муниципалитету Мадрида 20 миллионов евро за незаконную государственную помощь, сообщает Marca. Клуб получил помощь от государства в 2011 году, когда мэром столицы Испании был Руис Гальярдон. По данным Европейской комиссии, в 1998 году клуб передал городу часть тренировочного комплекса в обмен на земли в Мадриде. За один из районов, который не удалось передать мадридцам, Гальярдон передал компенсацию в размере 22,6 миллиона евро. Перепроверка выявила, что стоимость земли не превышала 12,2 миллиона.