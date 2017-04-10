"Реал" возобновит переговоры с Пепе по новому контракту

Защитник "Реала" Пепе проведет очередной раунд переговоров с руководством клуба по новому контракту, информирует Marca. Стороны долгое время не могли достигнуть соглашения по новому контракту, поскольку 34-летний футболист настаивает на двухлетней сделке, тогда как "Реал" предлагает однолетнюю.

Некоторое время назад переговоры сторон подошли к концу, после чего португалец начал переговоры с клубами из Китая, а также "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Тем не менее, после недавних слов Пепе о том, что он "до последней секунды" готов ждать нового контракта с "Реалом", руководители мадридцев решили еще один раз попытаться убедить игрока остаться в команде.