"Реал" внимательно следит за ушами Вернера - конкурента Смолова

"Реал" следит за состоянием здоровья нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера. Как сообщает Marca, испанский клуб беспокоит проблема кровообращения ушей немецкого форварда, которое ухудшается на громких аренах.
Напомним, Вернер попросил замену в матче Лиги чемпионов с "Бешикташем" (0:2) из-за шума, создаваемого на стадионе болельщиками стамбульской команды. 21-летний игрок был заменен на 32-й минуте встречи.
Помимо Вернера в шорт-лист "Реала" входят нападающий "Краснодара" Федор Смолов, Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.
Смолов - в "Реале". Неужели это правда?
- Реал (Футбол)
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- Федор Смолов
- Алексис Санчес
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- Мауро Икарди
- Тимо Вернер