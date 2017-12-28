"Реал" вернет своего воспитанника на подмену Бензема?

Нападающий "Реала" Рауль де Томас, выступающий на правах аренды за "Райо Вальекано", в январе может вернуться в мадридскую команду, утверждает Union Rayo. Отмечается, что "Королевский клуб" испытывает острую нехватку еще одного нападающего, по этой причине вариант с возвращением воспитанника этой зимой рассматривается всерьез.

На счету 23-летнего испанца 7 голов в 12 играх во второй по значимости испанской лиге. По статистике он забивает каждые 113 минут, в то время как основной нападающий действующих чемпионов страны, Карим Бензема, каждые 265. Тем не менее, де Томас рассмтривается только в качестве периодического сменщика француза, место которого в стартовом составе команды сомнений у Зинедина Зидана не вызывает.

Отметим, что если "Реал" все-таки вернет де Томаса в январе, то "Райо" получит денежную компенсацию и право приоритетной аренды футболистов из структуры действующего чемпиона страны.