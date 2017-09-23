"Реал" в гостях победил "Алавес", Себальос оформил дубль

"Реал" в матче 6-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Алавес" со счетом 2:1. Дубль оформил Дани Себальос. В составе хозяев отличился Мануэль Гарсия.

Отметим, что "Реал" побил рекорд "Барселоны" по числу забитых подряд мячей в гостевых матчах примеры. Мадридцы забили в 33-м гостевом матче чемпионата Испании подряд.

"Королевский клуб" поднялся с восьмого на четвертое место, однако по окончании этого тура может опуститься на шестое. "Алавес" забил свой первый мяч в чемпионате и занимает предпоследнее место - у команды ноль очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Алавес" - "Реал" - 1:2 (1:2)

Голы: Себальос, 10 (0:1). Гарсия, 40 (1:1). Себальос, 43 (1:2).

"Алавес": Пачеко, Карлос Вигарай (Алексис, 46), Эли, Марипан, Дуарте, Бурги (Педраса, 66), Гарсия, Торрес, Медран, Ибаи Гомес (Собрино, 81), Эль-Хаддади.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиру, Себальос (Льоренте, 72), Иско (Майораль, 90), Васкес, Криштиану Роналду, Асенсио.

Предупреждения: Карлос Вигарай, 14. Карвахаль, 32. Эли, 45. Медран, 61. Гарсия, 67. Торрес, 86. Начо, 88.

Судья: Ундиано Мальенко.

23 сентября. Витория. Стадион Mendizorroza.