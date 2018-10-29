"Реал" уволил Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Солари

"Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера, информирует официальный сайт "королевского клуба". Исполняющим обязанности назначен Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду мадридцев.

– Это решение было принято для того, чтобы изменить динамику команды, – говорится в официальном заявлении "Реала". – Задачи, поставленные на сезон, все еще представляются достижимыми. Совет директоров осознает, что существует огромная диспропорция между уровнем игроков клуба, восемь из которых номинированы на "Золотой мяч", и текущими результатами команды.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский штаб за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере.

Лопетеги согласился возглавить "Реал" в июне и подписал трехлетний контракт, что стало причиной громкого скандала. Из-за договоренности с мадридцами специалист потерял пост в сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018. В мае перед поездкой в Россию тренер продлил контракт с Королевской федерацией футбола Испании до 2020 года, но уже через месяц решил перейти в "Королевский клуб" – это должно было случиться после ЧМ.

28 октября "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5 на "Камп Ноу") и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Всего мадридцы успели провести 14 официальных игр под началом тренера.

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