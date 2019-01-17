"Реал" уступил "Леганесу", но вышел в 1/4 финала Кубка Испании

"Реал" с минимальным счетом проиграл "Леганесу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Единственный мяч забил новичок команды Мартин Брэйтуэйт​.

Тем не менее, в 1/4 финала вышел "Реал", так как в первой встрече мадридцы одержали разгромную победу (3:0).

Кубок Испании

1/8 финала

"Леганес" - "Реал" - 1:0 (1:0)

Гол: Брэйтуэйт, 30.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Эн-Несири, 70), Кравец (Сильва, 75), Эрасо, Ресио, Херард Гумбау (Арнаис, 63), Мерино, Брэйтуэйт.

"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон (Себальос, 46), Вальверде, Каземиру, Иско (Гонсалес Перес, 68), Васкес (Диас, 86), Марселу, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Ресио, 73. Винисиус Жуниор, 82. Каземиру, 90+1. Себальос, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

16 января. Леганес. Стадион "Бутарке".