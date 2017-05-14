"Реал" установил рекорд, забив в 62-й игре подряд

"Реал" открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи". На 10-й минуте отличился Начо, который застал врасплох игроков гостей – защитник быстро пробил по воротам со штрафного.

Таким образом, "Реал" установил рекорд среди пяти ведущих чемпионатов Европы, забив в 62-й игре подряд. Предыдущее достижение (61) принадлежало "Баварии".

Трансляция матча "Реал" – "Севилья"