"Реал" установил рекорд, забив в 62-й игре подряд

"Реал" открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи". На 10-й минуте отличился Начо, который застал врасплох игроков гостей – защитник быстро пробил по воротам со штрафного.
Таким образом, "Реал" установил рекорд среди пяти ведущих чемпионатов Европы, забив в 62-й игре подряд. Предыдущее достижение (61) принадлежало "Баварии".
Трансляция матча "Реал" – "Севилья"
Nacho n'a pas de temps à perdre 😳 #RMASEV #Nacho #jouelacommeVerratti pic.twitter.com/FkJ4cZMOLJ– Yassin (@Yassin_YN) 14 мая 2017 г.
Lexx Luger
хахха красава
21:36