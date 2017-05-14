21:20 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" установил рекорд, забив в 62-й игре подряд

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"Реал" открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи". На 10-й минуте отличился Начо, который застал врасплох игроков гостей – защитник быстро пробил по воротам со штрафного.

Таким образом, "Реал" установил рекорд среди пяти ведущих чемпионатов Европы, забив в 62-й игре подряд. Предыдущее достижение (61) принадлежало "Баварии".

Трансляция матча "Реал" – "Севилья"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexx Luger

хахха красава

21:36