"Реал" установил клубный антирекорд по количеству минут без голов

"Реал" в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леванте" установил клубный антирекорд. Команда не забивает в матчах всех турниров уже 465 минут. Это худший результат за всю историю клуба.

Последний раз подопечные Хулена Лопетеги забивали на 41-й минуте домашнего матча 5-го тура с "Эспаньолом" (1:0).

После этого "Реал" не забивал во встречах с "Севильей" (0:3), "Атлетико" (0:0), ЦСКА (0:1) и "Алавесом" (0:1).

Предыдущая самая длительная серия составляла 464 минуты. Столько "Реал" не забивал в апреле 1985 года.