"Реал" установил клубный антирекорд по количеству минут без голов

"Реал" в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леванте" установил клубный антирекорд. Команда не забивает в матчах всех турниров уже 465 минут. Это худший результат за всю историю клуба.
Последний раз подопечные Хулена Лопетеги забивали на 41-й минуте домашнего матча 5-го тура с "Эспаньолом" (1:0).
После этого "Реал" не забивал во встречах с "Севильей" (0:3), "Атлетико" (0:0), ЦСКА (0:1) и "Алавесом" (0:1).
Предыдущая самая длительная серия составляла 464 минуты. Столько "Реал" не забивал в апреле 1985 года.
Real Madrid have now gone 465 minutes without scoring—their longest goal drought in their 116-year history 👀 pic.twitter.com/rgeSobJ2aw– B/R Football (@brfootball) 20 октября 2018 г.
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