"Реал" ушел от поражения в матче с "Валенсией"

"Реал" на своем поле сыграл вничью с "Валенсией" в матче 2-го тура чемпионата Испании. Подопечные Зинедина Зидана уже на 10-й минуте вышли вперед - гол забил Марко Асенсио, однако спустя 8 минут счет вновь стал равный, поскольку Карлос Солер замкнул прострел с левого фланга. Первый тайм завершился ничьей - 1:1.

В середине второй половины встречи Жоффре Кондогбья, перебравшийся в стан "летучих мышей" несколько дней назад, вывел свою команду вперед. Отыграться хозяевам удалось лишь за 7 минут до конца основного времени - Марко Асенсио оформил дубль. На 88-й минуте Карим Бензема имел отличный шанс забить третий мяч мадридцев, но не попал по воротам с 9 метров.

После двух туров "Реал" идет на 5-м месте в турнирной таблице, а "Валенсия" - на 6-м.

Чемпионат Испании

2-й тур

"Реал" - "Валенсия" - 2:2 (1:1)

Голы: Асенсио, 10 (1:0). Солер, 18 (1:1). Кондогбья, 77 (1:2). Асенсио, 83 (2:2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Каземиру, Марселу, Иско (Ковачич, 46), Кроос (Б.Майораль, 84), Модрич, Бэйл (Васкес, 74), Бензема, Асенсио.

"Валенсия": Нету, Монтойя (Начо Видаль, 75), Мурильо, Везу, Лато (Н.Хиль, 83), Солер, Кондогбья, Парехо, Хосе Гайя, Дзадза, Родриго (Мина, 88).

Предупреждения: Монтойя, 49. Начо, 53. Каземиру, 61. Парехо, 66. Карвахаль, 72. Родриго, 81. Солер, 84. Дзадза, 90+2.

Судья: Фернандес Борбалан.

27 августа. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"