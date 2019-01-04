"Реал" упустил победу в Вильярреале. Касорла оформил дубль

"Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании. В составе мадридцев в гостях отличились Карим Бензема (7-я минута) и Рафаэль Варан (20-я). У хозяев поля дубль оформил Санти Касорла, который открыл счет на 4-й минуте и установил окончательный результат на 82-й.

"Реал" занимает 4-е место с 30 очками после 17 игр. Впереди него располагаются "Барселона" (37 очков), "Атлетико" (34), "Севилья" (32). На 5-й строчке турнирной таблицы "Алавес" (28 очков).

"Вильярреал" занимает 17-е место, последнее перед тройкой в зоне вылета. У команды – 16 очков, столько же у "Атлетика" (18-е место), 13 – у "Райо Вальекано" (19-е), 8 – у "Уэски" (20-е).

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Вильярреал" – "Реал" – 2:2 (1:2)

Голы: Касорла, 4 (1:0). Бензема, 7 (1:1). Варан, 20 (1:2). Касорла, 82 (2:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Лаюн, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме, Касерес (Токо-Экамби, 63), Фуэго (Тригерос, 82), Пабло Форнальс, Касорла, Чиквуэзе, Морено (Бакка, 68).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос (Винисиус Жуниор, 86), Каземиру, Модрич (Вальверде, 64), Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46).

Предупреждения: Каземиру, 41. Альваро Гонсалес, 45. Серхио Рамос, 89. Хауме, 90+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

3 января. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Чемпионат Испании: турнирная таблица, календарь и результаты матчей