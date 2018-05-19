"Реал" упустил победу над "Вильярреалом", сын Зидана пропустил два мяча

"Реал" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" (2:2) в матче 38-го тура чемпионата Испании. На голы форвардов гостей Гарета Бэйла и Криштиану Роналду хозяева поля ответили точными ударами Роджера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

Отметим, что во встреча с "желтой субмариной" стала дебютной в примере для сына главного тренера "королевского клуба" Зинедина Зидана – вратаря Луки Зидана. Роналду, поразив ворота "Вильярреала", довел число голов за "Реал" во всех турнирах до 450-и. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 437 матчей.

Воспитанник мадридцев, нападающий сборной России Денис Черышев попал в заявку "Вильярреала" на игру, но не появился на поле.

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38-й тур

"Вильярреал" - "Реал" - 2:2 (0:2)

Голы: Бэйл, 11 (0:1). Криштиану Роналду, 32 (0:2). Мартинес, 70 (1:2). Самуэль Кастильехо, 85 (2:2).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Марин, Фуэго (Аль-Давсари, 57), Сориано, Пабло Форнальс (Самуэль Кастильехо, 77), Эрнандес, Сансоне, Энес Унал (Мартинес, 67).

"Реал": Зидан, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Бензема, 62), Кроос, Иско (Ковачич, 73), Каземиру, Криштиану Роналду (Васкес, 62), Бэйл.

Предупреждения: Модрич, 48. Альваро Гонсалес, 79. Самуэль Кастильехо, 79. Каземиру, 84. Мартинес, 88. Кроос, 89. Аль-Давсари, 90.

Судья: Санчес Мартинес.

19 мая. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.