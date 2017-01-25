17:14 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" уберет крест с эмблемы для стран Ближнего Востока

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"Реал" изменит свою эмблему для стран Ближнего Востока, сообщает El Confidencial. С логотипа будет убран христианский крест, который располагается на короне. Сделано это для того, чтобы распространять продукцию в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Большинство жителей этих стран придерживаются мусульманской веры.

"Реал" не в первый раз ликвидирует крест. В 2014 году он был удален для Национального банка Абу-Даби, который был спонсором клуба.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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YurovTheBest

а как же толерантность? или ей место только в гейропе?

19:01

Чупа-чупас

Пусть вместо креста полумесяц повесит, вот сборы-то повысятся!

18:19

djavdet

"Карманный" крест, однако, получается. Бизнес, ничего личного...

18:07

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