"Реал" уберет крест с эмблемы для стран Ближнего Востока

"Реал" изменит свою эмблему для стран Ближнего Востока, сообщает El Confidencial. С логотипа будет убран христианский крест, который располагается на короне. Сделано это для того, чтобы распространять продукцию в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Большинство жителей этих стран придерживаются мусульманской веры.
"Реал" не в первый раз ликвидирует крест. В 2014 году он был удален для Национального банка Абу-Даби, который был спонсором клуба.
YurovTheBest
а как же толерантность? или ей место только в гейропе?
19:01
Чупа-чупас
Пусть вместо креста полумесяц повесит, вот сборы-то повысятся!
18:19
djavdet
"Карманный" крест, однако, получается. Бизнес, ничего личного...
18:07