08:15 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" тянет с продлением контракта Пепе из-за своего воспитанника

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Защитник "Реала" Пепе может покинуть клуб свободным агентом летом 2017 года. Согласно AS, стороны собирались вести переговоры о продлении истекающего контракта, но мадридцы не торопятся вступать с игроком в дискуссию, поскольку планируют со следующего года дать шанс защитнику Диего Льоренте, который сегодня выступает за "Малагу" на правах аренды.

Пепе перешел в "Реал" летом 2007 года из "Порту" за 30 миллионов евро. С тех пор контракт с защитником продлевался дважды, а Пепе за это время успел стать одним из самых любимых футболистов для болельщиков на "Сантьяго Бернабеу". Тем не менее, 23-летний Льоренте, находившийся в системе клуба с девяти лет, считается будущим основным защитником сборной Испании, и "Королевский клуб" имеет на него свои планы.

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