21:54 12 декабря | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" тренировался без Рамоса в Йокогаме

Игроки "Реала" на тренировке с Йокогаме. Фото realmadrid.com
Игроки "Реала" на тренировке с Йокогаме. Фото realmadrid.com
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"Реал" провел первую восстановительную тренировку на стадионе "Мицудзава" в городе Йокогама перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира против мексиканской "Америки", информирует официальный сайт "Королевского клуба". Игроки в течение получаса бегали, а затем сделали растяжку. Отмечается, что защитник Серхио Рамос работал отдельно от команды в тренажерном зале.

Встреча состоится 15 декабря. В другом матче 1/2 финала сыграют колумбийский "Атлетико Насьональ" и хозяева турнира "Касима Антлерс".

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