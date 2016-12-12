"Реал" тренировался без Рамоса в Йокогаме

"Реал" провел первую восстановительную тренировку на стадионе "Мицудзава" в городе Йокогама перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира против мексиканской "Америки", информирует официальный сайт "Королевского клуба". Игроки в течение получаса бегали, а затем сделали растяжку. Отмечается, что защитник Серхио Рамос работал отдельно от команды в тренажерном зале.

Встреча состоится 15 декабря. В другом матче 1/2 финала сыграют колумбийский "Атлетико Насьональ" и хозяева турнира "Касима Антлерс".