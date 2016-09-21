"Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" и не смог побить рекорд "Барселоны"

"Реал" сыграл вничью в матче 5-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" – 1:1. Голы забили Бруно Сориано и Серхио Рамос. "Королевский клуб" впервые в этом сезоне потерял очки.

Добавим, что у "Реала" прервалась 16-матчевая победная серия в чемпионате Испании. Последний раз мадридцы не смогли выиграть в чемпионате 27 февраля 2016 года в матче против "Атлетико" (0:1).

Если бы "Реал" одержал победу, то установили бы новый рекорд чемпионата Испании. Ранее 16 побед подряд в первенстве также одерживала "Барселона".

Подопечные Зинедина Зидана продолжают лидировать в турнирной таблице с 13 очками в активе.

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 64-й минуте. Игрок впервые сыграл против своего бывшего клуба. Черышев выступал за "Реал" с 12 лет, однако минувшим летом был продан "желтой субмарине" за 7 миллионов евро.

В другом матче тура "Сельта" победила "Спортинг" – 2:1.

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"Реал" – "Вильярреал" – 1:1 (0:1)

Голы: Б.Сориано, 45+1 – с пенальти (0:1). Серхио Рамос, 48 (1:1).

"Реал": Касилья, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Карвахаль, 45), Ковачич, Кроос, Родригес, Бэйл (Васкес, 72), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Музаккьо, Виктор Руис, Хосе Анхель, Хонатан дос Сантос (Н`Диай, 88), Б.Сориано, Тригерос, Самуэль Кастильехо, Черышев (Р.Сориано, 64), Сансоне (Пату, 73).

Предупреждения: Серхио Рамос, 45. Хосе Анхель, 52. Криштиану Роналду, 69. Кроос, 75. Карвахаль, 90+5.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

21 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

"Сельта" – "Спортинг" Х – 2:1 (0:0)

Голы: Мальо, 66 (1:0). Чоп, 80 – с пенальти (1:1). Аспас, 87 – с пенальти (2:1).