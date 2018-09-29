"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" перед матчем с ЦСКА

"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в матче 7-го тура чемпионата Испании (0:0). Отметим, что в этой встрече в составе мадридского клуба дебютировал нападающий Винисиус Жуниор.

"Королевский клуб" набрал 14 очков и расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Во вторник "Реал" сыграет с ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

"Реал" - "Атлетико" - 0:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо, Кроос, Каземиру, Модрич (Васкес, 82), Бэйл (Себальос, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 88), Асенсио.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Коке, Сауль, Эрнандес (Калинич, 85), Лемар (Корреа, 60), Гризманн, Диегу Коста (Партей, 69).

Предупреждения: Карвахаль, 30. Хуанфран, 48. Лемар, 59. Серхио Рамос, 61. Коке, 70. Начо, 90+2. Корреа, 90+3.

Судья: Мартинес Мунуэра.

29 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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