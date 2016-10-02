"Реал" сыграл вничью четвертый матч подряд

"Реал" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 7-го тура чемпионата Испании - 1:1. Подопечные Зинедина Зидана продлили свою беспроигрышную серию в ла лиге, однако не могут победить уже четыре игры подряд (включая ничью с "Боруссией" в Лиге чемпионов). В турнирной таблице "Реал" догнал лидирующий "Атлетико", но по потерянный очкам уже уступает "Барселоне", которая сегодня встретится с "Сельтой".

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Реал" - "Эйбар" - 1:1 (1:1)

Голы: Фран Рико, 6 (0:1). Бэйл, 17 (1:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 45), Пепе, Данилу, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Х.Родригес, Бэйл, Бензема (Мората, 45), Криштиану Роналду.

"Эйбар": Асьер Риесго, Капа, Дос Сантос, Лежен, Луна, Фран Рико, Эскаланте, Дани Гарсия, Педро Леон (Адриан Гонсалес, 90+2), Серхио Энрич (Кике, 76), Пенья (Бебе, 87).

Предупреждения: Эскаланте, 29. Бэйл, 44. Карвахаль, 44. Дани Гарсия, 48. Мората, 56. Лежен, 57. Пенья, 71. Кроос, 73. Фран Рико, 84.

Судья: Мартинес Мунуэра.