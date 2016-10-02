19:13 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" сыграл вничью четвертый матч подряд

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"Реал" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 7-го тура чемпионата Испании - 1:1. Подопечные Зинедина Зидана продлили свою беспроигрышную серию в ла лиге, однако не могут победить уже четыре игры подряд (включая ничью с "Боруссией" в Лиге чемпионов). В турнирной таблице "Реал" догнал лидирующий "Атлетико", но по потерянный очкам уже уступает "Барселоне", которая сегодня встретится с "Сельтой".

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Реал" - "Эйбар" - 1:1 (1:1)

Голы: Фран Рико, 6 (0:1). Бэйл, 17 (1:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 45), Пепе, Данилу, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Х.Родригес, Бэйл, Бензема (Мората, 45), Криштиану Роналду.

"Эйбар": Асьер Риесго, Капа, Дос Сантос, Лежен, Луна, Фран Рико, Эскаланте, Дани Гарсия, Педро Леон (Адриан Гонсалес, 90+2), Серхио Энрич (Кике, 76), Пенья (Бебе, 87).

Предупреждения: Эскаланте, 29. Бэйл, 44. Карвахаль, 44. Дани Гарсия, 48. Мората, 56. Лежен, 57. Пенья, 71. Кроос, 73. Фран Рико, 84. 

Судья: Мартинес Мунуэра.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

красавцы)

19:22

Мух

Ну, Данила, где обещаный вынос Эйбара? Дно ты Данила, противника уважать надо, получай клоун...

19:21

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