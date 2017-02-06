15:06 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" сыграет с "Валенсией" 22 февраля

0
0
0

Матч 16-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом" состоится 22 февраля, информирует FP. Игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре.

Напомним, что встреча 21-го тура между "Реалом" и "Сельтой" также была перенесена, так как стадион в Виго получил повреждения после урагана. Дата этой встречи пока не определена.

Несмотря на запас в два матча, "Реал" все равно лидирует в турнирной таблице, опережая "Барселону" на одно очко. Однако мадридцам в течение 25 дней предстоит провести восемь матчей, включая две встречи с "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ