"Реал" стал чемпионом Испании впервые за 5 лет

"Реал", обыграв "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура, стал чемпионом Испании сезона-2016/17. Мячи забили Криштиану Роналду и Бензема.

"Королевский клуб" в прошедшей встрече для победы в чемпионате устраивала и ничья - отрыв от "Барселоны" составил бы одно очко.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне, забив 25 голов в лиге 1 и еще 15 – в других турнирах.

Последний раз "Реал" становился чемпионом в 2012 году. После этого мадридцы трижды становились вторыми, уступая первое место "Барселоне", и один раз занимали третье место (после "Атлетико" и "Барселоны").

Для Зинедина Зидана, который возглавил "Реал" в январе 2016 года, это первая победа в национальном чемпионате в карьере в качестве главного тренера. При этом вместе с командой он победил в Лиге чемпионов-2015/16, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Добавим, что для "Реала" это 33-й титул чемпиона. Столько же раз чемпионами своих стран - Голландии и Италии - становились "Аякс" и "Ювентус". "Барселона" была чемпионом Испании 24 раза.

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Малага" - "Реал" - 0:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 2 (0:1). Бензема, 55 (0:2).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Вильянуэва, Эрнандес, Рикка, Кеко (Кастро, 60), Ресио, Камачо, Пабло Форнальс, Хони (Дуда, 72), Рамирес (Шарлес, 69).

"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Ковачич, 66), Кроос, Модрич, Иско (Родригес, 66), Бензема (Мората, 73), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Камени, 56. Хони, 57.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

21 мая. Малага. Стадион La Rosaleda.