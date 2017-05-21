"Реал" стал чемпионом Испании впервые с 2012 года

"Реал", обыграв "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура, стал чемпионом Испании сезона-2016/17. Последний раз "Королевский клуб" становился чемпионом в 2012 году. После этого мадридцы трижды становились вторыми, уступая первое место "Барселоне", и один раз занимали третье место (после "Атлетико" и "Барселоны").

Для Зинедина Зидана, который возглавил "Реал" в январе 2016 года, это первая победа в национальном чемпионате в карьере в качестве главного тренера. При этом вместе с командой он победил в Лиге чемпионов-2015/16, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.