 "Реал" стал чемпионом Испании впервые с 2012 года. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:51 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" стал чемпионом Испании впервые с 2012 года

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"Реал", обыграв "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура,  стал чемпионом Испании сезона-2016/17. Последний раз "Королевский клуб" становился чемпионом в 2012 году. После этого мадридцы трижды становились вторыми, уступая первое место "Барселоне", и один раз занимали третье место (после "Атлетико" и "Барселоны").

Для Зинедина Зидана, который возглавил "Реал" в январе 2016 года, это первая победа в национальном чемпионате в карьере в качестве главного тренера. При этом вместе с командой он победил в Лиге чемпионов-2015/16, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Contr

Ну, Челси вроде бы не так давно был чемпионом.

22:58

zamzam85

год забытых чемпионств. Спартак Реал Челси Монако, не пойми что

22:56