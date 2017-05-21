 "Реал" стал чемпионом Испании. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:47 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" стал чемпионом Испании

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"Реал", обыграв "Малагу" (2:0) в матче 38-го тура,  стал чемпионом Испании сезона-2016/17. Мячи забили Криштиану Роналду и Бензема.

"Королевский клуб" в прошедшей встрече для победы в чемпионате устраивала и ничья - отрыв от "Барселоны" составил бы одно очко.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне, забив 25 голов в лиге 1 и еще 15 – в других турнирах.

Последний раз "Реал" становился чемпионом в 2012 году. После этого мадридцы трижды становились вторыми, уступая первое место "Барселоне", и один раз занимали третье место (после "Атлетико" и "Барселоны").

Для Зинедина Зидана, который возглавил "Реал" в январе 2016 года, это первая победа в национальном чемпионате в карьере в качестве главного тренера. При этом вместе с командой он победил в Лиге чемпионов-2015/16, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Добавим, что для "Реала" это 33-й титул чемпиона. Столько же раз чемпионами своих стран - Голландии и Италии - становились "Аякс" и "Ювентус".

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Малага" - "Реал" - 0:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 2 (0:1). Бензема, 55 (0:2).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Вильянуэва, Эрнандес, Рикка, Кеко (Кастро, 60), Ресио, Камачо, Пабло Форнальс, Хони (Дуда, 72), Рамирес (Шарлес, 69).

"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Ковачич, 66), Кроос, Модрич, Иско (Родригес, 66), Бензема (Мората, 73), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Камени, 56. Хони, 57.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

21 мая. Малага. Стадион La Rosaleda.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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zamzam85

Малагу с президентом и тренером дисквалифицировать надо.

22:59

tolkopositiv

Ну что, стоит поздравить испанских судей: в кои веки их судейство обеспечило Мадриду золото. Но при этом - эта Барса Луиса Энрике чемпионство не заслуживала.

22:57

Contr

Плач, Гоги, плач!)))

22:57

LVA1

Felix BARSA, не показала. Реалу стало бы скучно, и они сами организовали 3ий гол Барсе.

22:57

Felix BARSA

Малага отдала победу, а с Барселоной упиралась и обыграла, понятное дело мадридист главный тренер! Все равно в очной встрече с Реалом Барселона показала кто настоящий чемпион!

22:55

RusSuck

.

22:53

RusSuck

Лучший клуб мира с 33-м золотом!))

22:52

LVA1

Наконец-то!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ МАДРИДИСТОВ С ПОБЕДОЙ!!! HALA MADRID!!!!!!! А теперь ЛЧ и 2-ой ПОДРЯД!!!!

22:52

Slim Taller

Ура!!!! Мы чемпионы! Всех с победой!

22:50