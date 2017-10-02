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19:48 | Футбол — Испания

"Реал" создаст женскую команду

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Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в клубе появится женская команда. По его словам, она может быть даже люительской, но отдел для девушек должен существовать.

- Мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться, - приводит Marca слова Переса. - Не собираемся делать команду с иностранными игроками, но она должна появиться. Пусть даже и на любительском уровне.

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Реал создаст женскую команду и назовёт её "Барселона".

20:06

karlikf1

Я хочу туда массажистом.

19:57