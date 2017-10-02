"Реал" создаст женскую команду

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в клубе появится женская команда. По его словам, она может быть даже люительской, но отдел для девушек должен существовать.

- Мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться, - приводит Marca слова Переса. - Не собираемся делать команду с иностранными игроками, но она должна появиться. Пусть даже и на любительском уровне.