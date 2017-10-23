"Реал Сосьедад", являющийся соперником "Зенита" в ЛЕ, ушел от поражения в игре с "Эспаньолом"

Матч 9-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" – "Эспаньол" завершился вничью – 1:1. На гол нападающего Леу Баптистана хозяева поля ответили точным ударом полузащитника Асьера Ильярраменди. Под занавес встречи автор единственного гола басков был удален с поля.

Напомним, что "Реал Сосьедад" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

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Ла лига

9-й тур

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" – 1:1 (0:1)

Голы: Леу Баптистан, 9 (0:1). Ильярраменди, 69 (1:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес, Льоренте, Одриосола, Родригес, Хаби Прието (Каналес, 74), Ильярраменди, Субельдия, Вела (Янузай, 59), Виллиан Жозе (Хуанми, 78), Ойярсабаль.

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо (Гранеро, 82), Фуэго, Виктор Санчес, Дардер, Пьятти (Вила, 78), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 67), Морено.

Предупреждения: Хурадо, 44. Давид Лопес, 64. Дардер, 64. Кариколь, 81. Ойярсабаль, 86. Ильярраменди, 87. Рульи, 90+3.

Удаление: Ильярраменди, 90+2.

Судья: Мелеро Лопес.

23 октября. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.