"Реал Сосьедад" взял на работу бездомного человека, который спал возле стадиона, сообщает Marca. 35-летний Рубен Виториано и его собака Мундо жили на улицах Сан-Себастьяна в течение трех лет, а последние 8 месяцев ночевали возле "Аноэта". Теперь мужчина будет заниматься обслуживанием газона на стадионе баскского клуба. С Виториано был заключен двухмесячный контракт, который может быть продлен по итогам его работы.