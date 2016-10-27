"Реал Сосьедад" взял на работу бездомного человека, который спал возле стадиона, сообщает Marca. 35-летний Рубен Виториано и его собака Мундо жили на улицах Сан-Себастьяна в течение трех лет, а последние 8 месяцев ночевали возле "Аноэта". Теперь мужчина будет заниматься обслуживанием газона на стадионе баскского клуба. С Виториано был заключен двухмесячный контракт, который может быть продлен по итогам его работы.
shpasic
теперь он будет спать не у стадиона, а на стадионе?
13:49
Stanislav1989
Прекрасный пример человечности. Что-то подобное было несколько лет назад и с мадридским Реалом, когда Моуринью помог человеку в аналогичной ситуации. Увы, в России такое представить невозможно - у нас наоборот, вдобавок ещё погонят сраной метлой.
13:26