12:59 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал Сосьедад" взял на работу бездомного

Рубен Виториано и его собака Мундо. Фото Marca
Рубен Виториано и его собака Мундо. Фото Marca
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"Реал Сосьедад" взял на работу бездомного человека, который спал возле стадиона, сообщает Marca. 35-летний Рубен Виториано и его собака Мундо жили на улицах Сан-Себастьяна в течение трех лет, а последние 8 месяцев ночевали возле "Аноэта". Теперь мужчина будет заниматься обслуживанием газона на стадионе баскского клуба. С Виториано был заключен двухмесячный контракт, который может быть продлен по итогам его работы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

теперь он будет спать не у стадиона, а на стадионе?

13:49

Stanislav1989

Прекрасный пример человечности. Что-то подобное было несколько лет назад и с мадридским Реалом, когда Моуринью помог человеку в аналогичной ситуации. Увы, в России такое представить невозможно - у нас наоборот, вдобавок ещё погонят сраной метлой.

13:26

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