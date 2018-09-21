"Реал Сосьедад" вдевятером обыграл "Уэску" на выезде

"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Уэску" в матче 5-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету Микеля Марино.

Гости заканчивали матч вдевятером после удалений Хуанми и Тео Эрнандеса.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Уэска" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:0)

Гол: Мерино, 64.

"Уэска": Вернер, Пулидо (Сердар Гюрлер, 84), Луизинью (Авила, 79), Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Лонго, 68), Мелеро, Гальяр, Феррейро, Кучо.

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Пардо (Сурутуса, 74), Мерино, Субельдия, Хуанми, Оярсабаль (Родригес, 90+1), Баутиста (Навас, 85).

Предупреждения: Пардо, 23. Луизинью, 43. Кучо, 45+1. Гальяр, 65. Хуанми, 71. Лонго, 76. Феррейро, 90+1.

Удаления: Хуанми, 71. Эрнандез, 82.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

21 сентября. Уэска. Стадион "El Alcoraz".