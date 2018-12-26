17:49 | Футбол — Испания

"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано

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"Реал Сосьедад" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано. 49-летний специалист возглавлял бело-голубых с 24 мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший помощник Гаритано Иманол Альгуасиль.

"Реал Сосьедад" занимает 15-е место в чемпионате Испании, имея в активе 19 очков после 17 туров.

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