"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас Пальмасом", который прервал серию из восьми поражений

"Реал Сосьедад" на своем поле не смог обыграть "Лас-Пальмас" в матче 13-го тура чемпионата Испании - 2:2. Гости прервали серию из восьми поражений.

Напомним, "Реал Сосьедад" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы.

Чемпионат Испании

Ла лига

13-й тур

"Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас" – 2:2 (1:1)

Голы: Тана, 21 (0:1). Виллиан Жозе, 31 (1:1). Янузай, 62 (2:1). Вьера, 67 (2:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес, Льоренте, Одриосола, Родригес, Хаби Прието (Каналес, 70), Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 80), Виллиан Жозе, Ойярсабаль (Вела, 69).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Бигас, Лемос (Ксимо Наварро, 63), Дани Кастельяно, Аквилани (Кальери, 71), Вьера, Хави Кастельяно, Реми, Витоло, Тана.

Предупреждения: Дани Кастельяно, 40. Янузай, 64. Аквилани, 69. Реми, 72. Одриосола, 83. Льоренте, 90+2.

Удаление: Одриосола (Реал Сосьедад), 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

26 ноября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноета".