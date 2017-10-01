"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Бетисом", пропуская не меньше трех голов в пятом матче подряд

"Реал Сосьедад" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" (4:4) в матче 7-го тура чемпионата Испании. Команда из Сан-Себастьяна пропускает три и более мячей в пятой игре кряду. Ранее подопечные Эусебио Сакристана потерпела четыре поражения, поочередно уступив "Реалу" (1:3), "Леванте" (0:3), "Валенсии" (2:3) и "Зениту" (1:3).
Благодаря этому результату "Бетис" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 5 баллов, у каталонцев игра в запасе. "Реал Сосьедад" продолжает располагаться на 8-й строчке.
Напомним, второй матч между командами из Санкт-Петербурга и Сан-Себастьяна пройдет в Испании 7 декабря.
Чемпионат Испании
Ла лига
7-й тур
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 4:4 (2:2)
1 октября. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/