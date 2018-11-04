"Реал Сосьедад" против "Севильи" Промеса: видеотрансляция матча в 20.30

В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 4 ноября, "Реал Сосьедад" принимает "Севилью".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионат Испании. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал Сосьедад" – "Севилья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей