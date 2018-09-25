"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано": видеотрансляция матча - в 22.00

В матче 6-го тура чемпионата Испании сегодня, 25 сентября, сыграют "Реал Сосьедад" и "Райо Вальекано". Игра ла лиги начнется в 22.00 по московскому времени.

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне демонстрирует среднюю игру - на счету команды две победы и два поражения при одной ничьей, разность мячей - 7-7, а в таблице он идет на девятом месте.

"Райо Вальекано" начал сезон гораздо слабее. В четырех играх команда потерпела три поражения и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 6-й тур, 25 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.00 (мск)



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