"Реал Сосьедад" прервал серию поражений, разгромив "Депортиво"

"Реал Сосьедад" в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Депортиво" - 5:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Асьер Ильярраменди.

Команда из Сан-Себастьяна прервала серию из четырех поражений подряд. От зоны вылета "Сосьедад" отделяют 9 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 5:0 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 32 (1:0). Ильярраменди, 62 (2:0). Каналес, 75 (3:0). Элустондо, 82 (4:0). Ильярраменди, 89 (5:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Элустондо, Одриосола, Прието (Гуриди, 83), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Каналес, 69), Виллиан Жозе (Агиррече, 85), Оярсабаль.

"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Вальверде, 80), Боведа, Шер, Луизинью, Альбентоса, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 55), Гильерме, Адриан, Лукас, Картабия (Баккали, 74).

Предупреждение: Шер, 25.

Судья: Ундиано Мальенко.

2 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".