"Реал Сосьедад" прервал серию поражений, разгромив "Депортиво"

"Реал Сосьедад" в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Депортиво" - 5:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Асьер Ильярраменди.
Команда из Сан-Себастьяна прервала серию из четырех поражений подряд. От зоны вылета "Сосьедад" отделяют 9 очков.
Чемпионат Испании
Лига 1
22-й тур
"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 5:0 (1:0)
Голы: Виллиан Жозе, 32 (1:0). Ильярраменди, 62 (2:0). Каналес, 75 (3:0). Элустондо, 82 (4:0). Ильярраменди, 89 (5:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Элустондо, Одриосола, Прието (Гуриди, 83), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Каналес, 69), Виллиан Жозе (Агиррече, 85), Оярсабаль.
"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Вальверде, 80), Боведа, Шер, Луизинью, Альбентоса, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 55), Гильерме, Адриан, Лукас, Картабия (Баккали, 74).
Предупреждение: Шер, 25.
Судья: Ундиано Мальенко.
2 февраля. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".