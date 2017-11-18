"Реал Сосьедад" прервал победную серию "Жироны"

"Жирона" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Испании - 1:1. В начале матча гол забил нападающий команды из Сан-Себастьяна Виллиан Жозе, во втором тайме за хозяев ответил Кристиан Стуани.

Каталонская команда не смогла продлить свою победную серию, которая насчитывала 3 матча.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 7 (0:1). Стуани, 64 (1:1).

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Мохика (Адай, 80), Маффео, Хуанпе, Тимор, Борха, Порту, Гранель, Стуани.

"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес, Льоренте, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Сурутуса (Субельдия, 65), Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 81), Виллиан Жозе, Ойярсабаль (Каналес, 89).

Предупреждения: Льоренте, 37. Маффео, 40. Мохика, 43. Эспиноса, 45. Янузай, 48. Порту, 90+1.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

17 ноября. Жирона. Стадион Montilivi.